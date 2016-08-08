Сміттєпровід горів у багатоповерхівці Львова
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Львові рятувальники загасили пожежу в сміттєпроводі 9-поверхового житлового будинку на вулиці Любінська. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Львівській області.
Вчора, 7 серпня, о 13:27 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в сміттєпроводі на 9-му поверсі житлового будинку на вулиці Любінська, 98.
Пожежу локалізували о 13:52 та ліквідували о 13:57. Вогнем знищено сміття на площі 5 кв.м.
Причина займання встановлюється. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.