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Сміттєпровід горів у багатоповерхівці Львова

Сміттєпровід горів у багатоповерхівці Львова

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Львові рятувальники загасили пожежу в сміттєпроводі 9-поверхового житлового будинку на вулиці Любінська. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Львівській області.

Вчора, 7 серпня, о 13:27 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в сміттєпроводі на 9-му поверсі житлового будинку на вулиці Любінська, 98.

Пожежу локалізували о 13:52 та ліквідували о 13:57. Вогнем знищено сміття на площі 5 кв.м.

Причина займання встановлюється. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Українські Національні Новини

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