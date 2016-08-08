Мусоропровод горел в многоэтажке Львова

Вчера, 7 августа, в 13:27 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в мусоропроводе на 9-м этаже жилого дома на улице Любинская, 98.

Пожар локализовали в 13:52 и ликвидировали в 13:57. Огнем уничтожен мусор на площади 5 кв.м.

Причина возгорания устанавливается. В результате пожара никто не пострадал.