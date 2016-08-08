Мусоропровод горел в многоэтажке Львова
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Во Львове спасатели потушили пожар в мусоропроводе 9-этажного жилого дома на улице Любинская. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС во Львовской области.
Вчера, 7 августа, в 13:27 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в мусоропроводе на 9-м этаже жилого дома на улице Любинская, 98.
Пожар локализовали в 13:52 и ликвидировали в 13:57. Огнем уничтожен мусор на площади 5 кв.м.
Причина возгорания устанавливается. В результате пожара никто не пострадал.