Смертність від Covid в Англії та Уельсі знизилася вперше за два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Число смертей від Covid-19, які реєструються щотижня в Англії та Уельсі, знизилося вперше з середини червня, що є новим підтвердженням того, що недавня хвиля вірусу відступає, передає УНН.
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За даними Управління національної статистики (ONS), 723 смертей, зареєстрованих за сім днів до 5 серпня, були від Covid-19. Це на 11% менше, ніж попереднього тижня, і відбувається після шести послідовних тижневих підвищень.
Зростання смертності було пов'язане з хвилею інфекції, викликаної поширенням підваріантів BA.4 і BA.5 Omicron.
Пік припав на початок липня, але лише зараз це відображається у цифрах смертності.
Останні дані показують, що смертність в Англії та Уельсі під час хвилі BA.4/BA.5, ймовірно, досягла нижчого рівня, ніж у двох попередніх хвилях на початку 2022 року, коли пік щотижневої смертності сягав від 1000 до 1500.
В січні 2021 року щотижнева смертність сягнула майже 8500 осіб.
За даними ONS, загальна кількість смертей, зареєстрованих в Англії та Уельсі за тиждень до 5 серпня, була на 14% вищою за середній показник для цієї пори року.