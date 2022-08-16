Смертность от Covid в Англии и Уэльсе снизилась впервые за два месяца

Детали

По данным Управления национальной статистики (ONS), 723 смертей, зарегистрированных за семь дней до 5 августа, были от Covid-19. Это на 11% меньше, чем на прошлой неделе, и происходит после шести последовательных недельных повышений.

Рост смертности был связан с волной инфекции, вызванной распространением подвариантов BA.4 и BA.5 Omicron.

Пик пришелся на начало июля, но только сейчас это отражается в цифрах смертности.

Последние данные показывают, что смертность в Англии и Уэльсе во время волны BA.4/BA.5, вероятно, достигла более низкого уровня, чем в двух предыдущих волнах в начале 2022 года, когда пик еженедельной смертности достигал от 1000 до 1500.

В январе 2021 года еженедельная смертность достигла почти 8500 человек.

По данным ONS, общее количество смертей, зарегистрированных в Англии и Уэльсе за неделю до 5 августа, было на 14% выше среднего показателя для этого времени года.