Смертник в Афганістані скерував авто з вибухівкою в натовп, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Смертник в авто, начиненому вибухівкою, підірвався біля спортивного стадіону в афганській провінції Гільменд. Внаслідок вибуху загинуло щонайменше 13 та поранено кілька десятків людей, передає УНН з посиланням на BBC.
Вибух стався під час матчу з реслінгу. Як повідомляється, злочинець скерував авто у натовп за межами стадіону. Представник поліції повідомив агентству AFP, що вибух відбувся біля воріт місця проведення після закінчення матчу.
Жодне терористичне угрупування поки не взяло на себе відповідальність за вибух.
Як повідомляв УНН, десять співробітників поліції і сім військовослужбовців загинули унаслідок зіткнень з бойовиками радикального руху “Талібан” на півночі Афганістану.