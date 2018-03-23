Смертник в Афганистане направил авто со взрывчаткой в ​​толпу, есть жертвы

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 15978 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 20870 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 66423 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 75698 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102067 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109198 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116569 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121908 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133028 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146785 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Смертник в Афганистане направил авто со взрывчаткой в ​​толпу, есть жертвы

Смертник в Афганистане направил авто со взрывчаткой в ​​толпу, есть жертвы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Смертник в авто, начиненном взрывчаткой, взорвался возле спортивного стадиона в афганской провинции Гильменд. В результате взрыва погибли не менее 13 и ранено несколько десятков человек, передает УНН со ссылкой на BBC.

Взрыв произошел во время матча по реслингу. Как сообщается, преступник направил авто в толпу за пределами стадиона. Представитель полиции сообщил агентству AFP, что взрыв произошел у ворот места проведения после окончания матча.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как сообщал УНН, десять сотрудников полиции и семь военнослужащих погибли в результате столкновений с боевиками радикального движения "Талибан" на севере Афганистана.

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