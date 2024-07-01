Смертельний вибух балона з пропаном у ресторані в Туреччині: кількість постраждалих зросла
Київ • УНН
В результаті вибуху балона з пропаном у ресторані в Ізмірі, Туреччина, загинуло 5 людей і 63 отримали поранення, влада затримала одного підозрюваного, який замінив балон.
Кількість постраждалих внаслідок вибуху балона з пропаном у ресторані в місті Ізмір на заході Туреччини в неділю зросла до 63, загинули п’ятеро людей, з посиланням на дані влади повідомляє AP, пише УНН.
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Камери відеоспостереження зафіксували вибух, який спустошив вулицю та завдав незначних пошкоджень навколишнім будівлям.
Міністр внутрішніх справ країни Алі Єрлікая повідомив у соціальних мережах, що на місце події були негайно направлені десятки рятувальників.
Губернатор Ізміра Сулейман Ельбан відвідав постраждалих у лікарні та оголосив, що 40 із них уже відпустили.
Влада затримала одного підозрюваного, який може бути причетним до того, що сталося. У суботу чоловік замінив балон з пропаном на новий.
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Повідомлялося про 57 постраждалих та 5 загиблих через вибух газу у ресторані в Туреччині.