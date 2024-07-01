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П'ятеро загиблих і десятки постраждали внаслідок вибуху газу в ресторані в Туреччині

Київ • УНН

 • 20556 перегляди

Вибух газу в ресторані в Туреччині забрав життя 5 і поранив понад 50 людей.

П'ятеро загиблих і десятки постраждали внаслідок вибуху газу в ресторані в Туреччині

За словами міністра внутрішніх справ країни Алі Єрлікая, в результаті вибуху газу в ресторані на заході Туреччини загинули п'ятеро людей і понад 50 отримали поранення. Про це пише Anadolu, передає УНН.

Деталі

За словами міністра внутрішніх справ, у неділю внаслідок вибуху газового балона постраждали 57 осіб.

Вибух, який стався в місті Торбалі на південь від міста Ізмір, був настільки потужним, що його було чути за кілька кілометрів, повідомляє турецьке інформаційне агентство Anadolu.

На зображеннях, показаних турецькими телеканалами, видно, що вибухом зруйновані фасади кількох будівель поблизу ресторану, а також вилетіло вікно кількох автомобілів.

Масштабні пожежі вирують у Туреччині30.06.24, 06:21 • 23730 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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