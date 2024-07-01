Пятеро погибших и десятки пострадали в результате взрыва газа в ресторане в Турции

По словам министра внутренних дел страны Али Ерликая, в результате взрыва газа в ресторане на западе Турции погибли пять человек и более 50 получили ранения. Об этом пишет Anadolu, передает УНН.

Детали

По словам министра внутренних дел, в воскресенье в результате взрыва газового баллона пострадали 57 человек.

Взрыв, который произошел в городе Торбали к югу от города Измир, был настолько мощным, что его было слышно за несколько километров, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

На изображениях, показанных турецкими телеканалами, видно, что взрывом разрушены фасады нескольких зданий вблизи ресторана, а также вылетело окно нескольких автомобилей.

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