В Турции продолжается борьба с пожарами. Огонь охватил значительные площади, что привело к эвакуации и угрозе имуществу. Ликвидация осуществляется с воздуха и земли. Об этом сообщает TRT Haber, передает УНН.

Детали

В турецком регионе Измир продолжается борьба с пожарами, которые охватили значительные территории. огонь в районах Мендерес и Сельчук забрали площадь 150 гектаров и 350 гектаров соответственно, однако населенным пунктам опасности нет.

Пламя активно ликвидируют с воздуха и земли. В районе Эзине в Чанаккале также удалось частично взять под контроль пожар на сельскохозяйственных угодьях между двумя деревнями. Вследствие действия ветра огонь быстро распространился, что повлекло эвакуацию местных жителей и спасение животных.

Кроме того, пожар охватил закрытый участок на входе цементного завода в порт, что привело к дополнительным мерам по тушению огня. Местные пожарные бригады, поддержанные региональным управлением лесного хозяйства, продолжают свою работу для полного прекращения распространения пожара и защиты населения и имущества в районе.

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