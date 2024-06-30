Масштабні пожежі вирують у Туреччині
Київ • УНН
Пожежі в турецьких регіонах охопили значні території, що призвело до евакуації людей і загрози для майна, і зараз тривають зусилля з гасіння полум'я з повітря і землі.
У Туреччині триває боротьба з пожежами. Вогонь охопив значні площі, що призвело до евакуації і загрози майну. Ліквідація здійснюється з повітря та землі. Про це повідомляє TRT Haber, передає УНН.
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У турецькому регіоні Ізмір триває боротьба зі пожежами, які охопили значні території. вогонь в районах Мендерес і Сельчук забрали площу 150 гектарів та 350 гектарів відповідно, проте населеним пунктам небезпеки немає.
Полум’я активно ліквідовують з повітря та землі. У районі Езіне в Чанаккале також вдалося частково взяти під контроль пожежу на сільськогосподарських угіддях між двома селами. Внаслідок дії вітру вогонь швидко поширився, що спричинило евакуацію місцевих жителів і врятовання тварин.
Крім того, пожежа охопила закриту ділянку на вході цементного заводу в порт, що призвело до додаткових заходів з гасіння вогню. Місцеві пожежні бригади, підтримані регіональним управлінням лісового господарства, продовжують свою роботу для повного припинення поширення пожежі та захисту населення та майна в районі.
Пожежники борються з лісовою пожежею поблизу Афін 30.06.24, 01:47 • 24512 переглядiв