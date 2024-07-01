Количество пострадавших в результате взрыва баллона с пропаном в ресторане в городе Измир на западе Турции в воскресенье возросло до 63, погибли пять человек, со ссылкой на данные властей сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Камеры видеонаблюдения зафиксировали взрыв, который опустошил улицу и нанес незначительные повреждения окружающим зданиям.

Министр внутренних дел страны Али Ерликая сообщил в социальных сетях, что на место происшествия были немедленно направлены десятки спасателей.

Губернатор Измира Сулейман Эльбан посетил пострадавших в больнице и объявил, что 40 из них уже отпустили.

Власти задержали одного подозреваемого, который может быть причастен к тому, что произошло. В субботу мужчина заменил баллон с пропаном на новый.

Ранее

Сообщалось о 57 пострадавших и 5 погибших из-за взрыва газа в ресторане в Турции.