Киев • УНН
В результате взрыва баллона с пропаном в ресторане в Измире, Турция, погибло 5 человек и 63 получили ранения, власти задержали одного подозреваемого, который заменил баллон.
Количество пострадавших в результате взрыва баллона с пропаном в ресторане в городе Измир на западе Турции в воскресенье возросло до 63, погибли пять человек, со ссылкой на данные властей сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Камеры видеонаблюдения зафиксировали взрыв, который опустошил улицу и нанес незначительные повреждения окружающим зданиям.
Министр внутренних дел страны Али Ерликая сообщил в социальных сетях, что на место происшествия были немедленно направлены десятки спасателей.
Губернатор Измира Сулейман Эльбан посетил пострадавших в больнице и объявил, что 40 из них уже отпустили.
Власти задержали одного подозреваемого, который может быть причастен к тому, что произошло. В субботу мужчина заменил баллон с пропаном на новый.
Ранее
Сообщалось о 57 пострадавших и 5 погибших из-за взрыва газа в ресторане в Турции.