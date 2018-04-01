Смертельна ДТП у Бангладеш: вісім людей загинули, 26 постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У ніч на неділю, 1 квітня, в окрузі Гопалгандж в центральній частині Бангладеш сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої вісім людей загинули, а 26 постраждали, передає УНН з посиланням на bdnews24.
“Щонайменше вісім людей загинули, ще 26 постраждали після того, як автобус з’їхав у кювет”, — пише видання.
За інформацією поліції, водій не впорався з керуванням, автобус врізався у трубу та з’їхав у кювет на шосе між містами Дакка і Кхулна.
Шестеро людей загинули на місці, ще двоє померли в лікарні від отриманих травм.
Всіх постраждалих госпіталізували.
Нагадаємо, туристичний автобус, пасажирами якого були громадяни Росії, потрапив в ДТП в Нижньосілезькому воєводстві на південному заході Польщі.