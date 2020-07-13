Смертельна ДТП під Києвом: затриманому повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Затриманому за масштабну ДТП під Києвом, у якій загинули четверо людей з однієї родини, повідомили про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"За процесуального керівництва столичної прокуратури повідомлено про підозру 39-річному водію у вчиненні масштабної ДТП, в наслідок якої загинуло двоє дорослих та двоє дітей (ч. 3 ст. 286 КК України)“, — йдеться в повідомленні.
Також журналісту УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Києва, що вже підготовлено клопотання про обрання водію запобіжного заходу.
"До Шевченківського райсуду вже підготовлено клопотання про обрання йому безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Розгляд клопотання відбудеться завтра. Про час засідання повідомимо додатково", - повідомила у коментарі речниця прокуратури Києва Надія Максимець.
Нагадаємо, у затриманого за масштабну ДТП під Києвом, у якій загинули четверо людей з однієї родини, за результатами тестування приладом “Drager” визначено вміст алкоголю 1,32 проміле.
Як повідомлялося, за вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП у Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України.
Водія Mercedes-Benz CL 250D затримано в порядку ст. 208 КПК України.