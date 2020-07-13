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Смертельна ДТП під Києвом: затриманому повідомили про підозру

Смертельна ДТП під Києвом: затриманому повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Затриманому за масштабну ДТП під Києвом, у якій загинули четверо людей з однієї родини, повідомили про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"За процесуального керівництва столичної прокуратури повідомлено про підозру 39-річному водію у вчиненні масштабної ДТП, в наслідок якої загинуло двоє дорослих та двоє дітей (ч. 3 ст. 286 КК України)“, — йдеться в повідомленні.

Також журналісту УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Києва, що вже підготовлено клопотання про обрання водію запобіжного заходу.

"До Шевченківського райсуду вже підготовлено клопотання про обрання йому безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Розгляд клопотання відбудеться завтра. Про час засідання повідомимо додатково", - повідомила у коментарі речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

Нагадаємо, у затриманого за масштабну ДТП під Києвом, у якій загинули четверо людей з однієї родини, за результатами тестування приладом “Drager” визначено вміст алкоголю 1,32 проміле.

Як повідомлялося, за вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП у Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України.

Водія Mercedes-Benz CL 250D затримано в порядку ст. 208 КПК України.

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