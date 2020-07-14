Смертельна ДТП під Києвом: у МВС прокоментували вимогу Зеленського посилити покарання

“На сьогодні покидьок, який вбив сім’ю з чотирьох осіб, він може отримати максимальний строк покарання 10 років. Крім того, за діючим кримінальним кодексом, він може вийти вже через пів строку, якщо буде вести себе добре у в’язниці. Таким чином людина, якій зараз 39 років, яка вже має судимість за вбивство однієї людини, яка вбила ще 4-х осіб, то вона в 44 роки буде знову гуляти на вулиці і вона може знову сісти за кермо в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння і вбити іншу сім’ю. Тому я підтримую ідею Президента за те, що якщо людина раз вже вбила когось на дорозі, після того вийшла і вбила ще раз когось, то судам треба дати можливість присуджувати аж до довічного ув’язнення”, — сказав Геращенко.

Нагадаємо, напередодні Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності більш жорсткої кримінальної відповідальності, можливо навіть до довічного ув’язнення за водіння в нетверезому стані, що призвело до загибелі людей у результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Так, у неділю ввечері, орієнтовно за 5 кілометрів від Києва на Старобухівській трасі сталася автомобільна аварія, в якій зіткнулися легковики Hyundai та Mercedes, в результаті чого загинуло четверо осіб.

У результаті зіткнення, автомобілі й уламки були розкидані по всій дорозі. За попередньою інформацією, всі загиблі — пасажири автомобіля Hyundai. За інформацією свідків, в автомобілі Hyundai їхали 5 людей — двоє дорослих та дівчинка 8 років, які загинули на місці, а також хлопчики 10 та 12 років, які були госпіталізовані. Пізніше молодший помер в лікарні від отриманих травм. Стан 12 річного хлопця у неділю ввечері оцінювався як критичний.

Сьогодні Шевченківський районний суд Києва взяв під варту Антона Желепу, якого підозрюють у скоєнні ДТП.

За інформацією правоохоронців, у Желепи за результатами тестування приладом Drager було визначено вміст алкоголю 1,32 проміле.