Смертельное ДТП под Киевом: в МВД прокомментировали требование Зеленского ужесточить наказание

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 114079 просмотра

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КИЕВ. 14 июля. УНН. За вождение в нетрезвом состоянии, что привело к гибели людей в результате дорожно-транспортного происшествия, в Украине необходимо наказывать жестче - вплоть до пожизненного заключения. Такое мнение во вторник в интервью агентству УНН высказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"На сегодня подонок, который убил семью из четырех человек, он может получить максимальный срок наказания 10 лет. Кроме того, по действующему уголовному кодексу, он может выйти уже через пол срока, если будет вести себя хорошо в тюрьме. Таким образом человек, которому сейчас 39 лет, который уже имеет судимость за убийство одного человека, убивший еще 4-х человек, он в 44 года будет снова гулять на улице и он может снова сесть за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и убить другую семью. Поэтому я поддерживаю идею Президента о том, что если человек раз уже убил кого-то на дороге, после того вышел и убил еще раз кого-то, то судам надо дать возможность присуждать вплоть до пожизненного заключения", - сказал Геращенко.

Напомним, накануне Президент Владимир Зеленский отметил необходимость более жесткой уголовной ответственности, возможно даже к пожизненному заключению за вождение в нетрезвом состоянии, что привело к гибели людей в результате дорожно-транспортного происшествия.

Так, в воскресенье вечером, ориентировочно в 5 километрах от Киева на Старообуховской трассе произошла автомобильная авария, в которой столкнулись легковушки Hyundai и Mercedes, в результате чего погибли четыре человека.

В результате столкновения, автомобили и обломки были разбросаны по всей дороге. По предварительной информации, все погибшие - пассажиры автомобиля Hyundai. По информации свидетелей, в автомобиле Hyundai ехали 5 человек - двое взрослых и девочка 8 лет, погибли на месте, а также мальчики 10 и 12 лет, были госпитализированы. Позже младший скончался в больнице от полученных травм. Состояние 12 летнего парня в воскресенье вечером оценивалось как критическое.

Сегодня Шевченковский районный суд Киева взял под стражу Антона Желепу, которого подозревают в совершении ДТП.

По информации правоохранителей, у Желепы по результатам тестирования прибором Drager было определено содержание алкоголя 1,32 промилле.

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