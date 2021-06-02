Смерть від “чорного грибка” зафіксували в Іраку

Деталі

Прес-секретар Департаменту охорони здоров'я Ді Кара Аммар Аль-Замілі заявив, що випадки виникнення "чорного грибка" пов'язані із ускладненнями від зараження коронавірусом через слабкість в імунітеті.

Раніше парламентський комітет з питань охорони здоров’я створив дорадчий комітет для вивчення зараження грибком чорного кольору та співпрацював з Міністерством охорони здоров’я для розробки заходів щодо запобігання потраплянню випадків до Іраку.

Доповнення

Мукормікоз, або "чорний грибок", як правило, вражає людей, імунна система яких була послаблена, викликаючи почорніння або зміну кольору носа, затуманення зору або роздвоєння побаченої картинки, біль у грудях, утруднення дихання та кашель кров'ю.

Уряд регіону Джамму та Кашмір на півночі Індії оголосив епідемією мукормікоз або "чорний грибок".