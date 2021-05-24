Один з регіонів Індії оголосив епідемією "чорний грибок", який вражає COVID-хворих

Повідомлення надійшло через кілька днів після того, як уряд Індії звернувся до усіх штатів та союзних територій оголосити "чорний грибок" епідемією згідно з законом про епідемії у межах пандемії.

Деталі

Згідно з повідомленням, тепер усі державні та приватні медичні заклади, медичні коледжі у цьому регіоні повинні дотримуватися вказівок щодо скринінгу, діагностики та лікування мукормікозу, виданих міністерством охорони здоров'я/Індійською радою медичних наукових досліджень (ICMR)/урядом Джамму та Кашміру та зробити обов’язковим для всіх цих закладів повідомляти департамент охорони здоров’я про підозрілі та підтверджені випадки.

Зазначається, що Джамму і Кашмір уже повідомив про одну смерть через "чорний грибок", жертвою став 40-річний чоловік з Пунча. Окрім того, була ще одна підозра - у стоматологічному коледжі в Срінагарі.

Кількість інфікованих хворих COVID-19 "чорним грибком" в Індії сягнула майже 9 тисяч осіб. Так, напередодні індійські штати Гуджарат і Махараштра зафіксували по понад 2 тис. інфікованих мукормікозом.

Довідка

Як зазначають фахівці, грибкове захворювання мукормікоз (“чорний грибок”) діагностують у тих пацієнтів з коронавірусною інфекцією, які перебували у відділенні інтенсивної терапії та протягом довгого часу отримували стероїди або кисневу підтримку. Це захворювання також зустрічається у діабетиків, які отримують великі дози стероїдів протягом тривалого часу. Випадки мукормікозу виявлені в столиці Нью-Делі, в штатах Гуджарат, Раджастхан, Телангана, Махараштра, Карнатака, Уттаракханд, Мадхья-Прадеш, Андхра-Прадеш і Біхар.

Мукормікоз, або "чорний грибок", як правило, вражає людей, імунна система яких була послаблена, викликаючи почорніння або зміну кольору носа, затуманення зору або роздвоєння побаченої картинки, біль у грудях, утруднення дихання та кашель кров'ю.

Доповнення

Індія зареєструвала за 23 травня ще 222 315 нових випадків інфікування коронавірусом, загальна кількість інфікованих за весь час епідемії в країні досягла 26 752 447. Як повідомило в понеділок міністерство охорони здоров’я і добробуту сім’ї на офіційному сайті, кількість смертей, пов’язаних з цією інфекцією, зросла за добу на 4 454 і досягла 303 720.