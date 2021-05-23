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The Guardian

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Кількість інфікованих хворих COVID-19 "чорним грибком" в Індії сягнула майже 9 тисяч осіб

Київ • УНН

 • 20380 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Штати Гуджарат і Махараштра зафіксували понад 2 тис. інфікованих мукормікозом (“чорним грибком”) — небезпечним грибковим захворюванням, яке може привести до летального результату. Про це повідомляє в неділю телеканал News-18 з посиланням на представників місцевої влади, пише УНН.

Кількість інфікованих хворих COVID-19 "чорним грибком" в Індії сягнула майже 9 тисяч осіб

Деталі

За цією інформацією, в Гуджараті виявлено 2 281 пацієнт з мукормікозом, в Махараштрі — рівно 2 тис.

У суботу ввечері глава Міністерства хімічної промисловості і виробництва добрив Індії Садананда Говда на своїй сторінці в Twitter повідомив, що загальна кількість заражених цією інфекцією в країні оцінюється в 8 848 осіб. Згідно з цими даними, найбільш сильно постраждали штати Гуджарат, Махараштра, Андхра-Прадеш, Раджастхан і Карнатака.

Міністр зазначив, що влада виділяє в цілому 23 680 додаткових флаконів антигрибкового препарату амфотеріцин B, який використовується для лікування хвороби. “Розподіл препарату відбувається пропорційно — на основі кількості випадків в кожному штаті”, — зазначив він.

After a detailed review of rising no. of cases of #Mucormycosis in various states, a total of 23680 additional vials of #Amphotericin — B have been allocated to all States / UTs today.

The Allocation has been made based on total no. of patients which is approx. 8848 across country. pic.twitter.com/JPsdEHuz0W

— Sadananda Gowda (@DVSadanandGowda) May 22, 2021

Довідка

Як зазначають фахівці, грибкове захворювання мукормікоз (“чорний грибок”) діагностують у тих пацієнтів з коронавірусною інфекцією, які перебували у відділенні інтенсивної терапії та протягом довгого часу отримували стероїди або кисневу підтримку. Це захворювання також зустрічається у діабетиків, які отримують великі дози стероїдів протягом тривалого часу. Випадки мукормікозу виявлені в столиці Нью-Делі, в штатах Гуджарат, Раджастхан, Телангана, Махараштра, Карнатака, Уттаракханд, Мадхья-Прадеш, Андхра-Прадеш і Біхар.

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