Количество инфицированных больных COVID-19 "черным грибком" в Индии достигло почти 9 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Штаты Гуджарат и Махараштра зафиксировали более 2 тыс. заразившихся мукормикозом (“черным грибком”) — опасным грибковым заболеванием, которое может привести к летальному исходу. Об этом сообщает в воскресенье телеканал News-18 со ссылкой на представителей местных властей, пишет УНН.
Детали
По этой информации, в Гуджарате выявлен 2 281 пациент с мукормикозом, в Махараштре — ровно 2 тыс.
В субботу вечером глава Министерства химической промышленности и производства удобрений Индии Садананда Говда на своей странице в Twitter сообщил, что общее число заразившихся этой инфекцией в стране оценивается в 8 848 человек. Согласно этим данным, наиболее сильно пострадали штаты Гуджарат, Махараштра, Андхра-Прадеш, Раджастхан и Карнатака.
Министр отметил, что власти выделяют в общей сложности 23 680 дополнительных флаконов антигрибкового препарата амфотерицин B, который используется для лечения болезни. “Распределение препарата происходит пропорционально — на основе количества случаев в каждом штате”, — отметил он.
After a detailed review of rising no. of cases of #Mucormycosis in various states, a total of 23680 additional vials of #Amphotericin- B have been allocated to all States/UTs today.
The Allocation has been made based on total no. of patients which is approx. 8848 across country. pic.twitter.com/JPsdEHuz0W
Справка
Как указывают специалисты, грибковое заболевание мукормикоз (“черный грибок”) диагностируют у тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку. Это заболевание также встречается у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени. Случаи мукормикоза выявлены в столице Нью-Дели, в штатах Гуджарат, Раджастхан, Телангана, Махараштра, Карнатака, Уттаракханд, Мадхья-Прадеш, Андхра-Прадеш и Бихар.