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Один из регионов Индии объявил эпидемией "черный грибок", поражающий COVID-больных

Киев • УНН

 • 20321 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Правительство региона Джамму и Кашмир на севере Индии объявило в понедельник эпидемией мукормикоз или "черный грибок", который поражает больных COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Times of India.

Один из регионов Индии объявил эпидемией "черный грибок", поражающий COVID-больных

Сообщение поступило через несколько дней после того, как правительство Индии обратилось ко всем штатам и союзным территориям объявить "черный грибок" эпидемией согласно закону об эпидемии в рамках пандемии.

Детали

Согласно сообщению, теперь все государственные и частные медицинские учреждения, медицинские колледжи в этом регионе должны следовать указаниям по скринингу, диагностике и лечению мукормикоза, выданным министерством здравоохранения/Индийским советом медицинских научных исследований (ICMR)/правительством Джамму и Кашмира и сделать обязательным для всех этих заведений сообщать департамент здравоохранения о подозрительных и подтвержденных случаях.

Отмечается, что Джамму и Кашмир уже сообщил об одной смерти из-за "черного грибка", жертвой стал 40-летний мужчина с Пунча. Кроме того, было еще одно подозрение - в стоматологическом колледже в Сринагаре.

Количество инфицированных больных COVID-19 "черным грибком" в Индии тем временем достигло почти 9000 человек. Так, накануне индийские штаты Гуджарат и Махараштра зафиксировали по более 2 тыс. инфицированных мукормикозом.

Справка

Как отмечают специалисты, грибковое заболевание мукормикоз ("черный грибок") диагностируют у тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку. Это заболевание также встречается у диабетиков, которые получают большие дозы стероидов в течение длительного времени. Случаи мукормикоза обнаружены в столице Нью-Дели, в штатах Гуджарат, Раджастхан, Телангана, Махараштра, Карнатака, Уттаракханд, Мадхья-Прадеш, Андхра-Прадеш и Бихар.

Мукормикоз, или "черный грибок", как правило, поражает людей, иммунная система которых была ослаблена, вызывая почернение или изменение цвета носа, затуманивание зрения или раздвоение увиденной картинки, боль в груди, затруднение дыхания и кашель кровью.

Дополнение

Индия зарегистрировала за 23 мая еще 222 315 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее количество инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 26 752 447. Как сообщило в понедельник министерство здравоохранения и благосостояния семьи на официальном сайте, количество смертей, связанных с этой инфекцией, возросло за сутки на 4454 и достигло 303 720.

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