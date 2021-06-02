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Смерть от "черного грибка" зафиксировали в Ираке

Киев • УНН

 • 17326 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. В Насирии было зафиксировано 4 случая и две смерти от “черного грибка” или мукормикоз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Rudaw.

Смерть от "черного грибка" зафиксировали в Ираке

Детали

Пресс-секретарь Департамента здравоохранения Ди Кара Аммар Аль-Замили заявил, что случаи возникновения “черного грибка” связаны с осложнениями от заражения коронавируса из-за слабости в иммунитете.

Ранее парламентский комитет по вопросам здравоохранения создал совещательный комитет для изучения заражения грибком черного цвета и сотрудничал с Министерством здравоохранения для разработки мер по предотвращению попадания случаев в Ирак.

Дополнение

Мукормикоз, или “черный грибок”, как правило, поражает людей , иммунная система которых была ослаблена, вызывая почернение или изменение цвета носа, затуманивание зрения или раздвоение увиденной картинки, боль в груди, затруднение дыхания и кашель кровью.

Правительство региона Джамму и Кашмир на севере Индии объявил эпидемией мукормикоз или “черный грибок”.

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