Смерть от "черного грибка" зафиксировали в Ираке
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В Насирии было зафиксировано 4 случая и две смерти от “черного грибка” или мукормикоз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Rudaw.
Детали
Пресс-секретарь Департамента здравоохранения Ди Кара Аммар Аль-Замили заявил, что случаи возникновения “черного грибка” связаны с осложнениями от заражения коронавируса из-за слабости в иммунитете.
Ранее парламентский комитет по вопросам здравоохранения создал совещательный комитет для изучения заражения грибком черного цвета и сотрудничал с Министерством здравоохранения для разработки мер по предотвращению попадания случаев в Ирак.
Дополнение
Мукормикоз, или “черный грибок”, как правило, поражает людей , иммунная система которых была ослаблена, вызывая почернение или изменение цвета носа, затуманивание зрения или раздвоение увиденной картинки, боль в груди, затруднение дыхания и кашель кровью.
Правительство региона Джамму и Кашмир на севере Индии объявил эпидемией мукормикоз или “черный грибок”.