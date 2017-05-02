Смерть курсанта у Хмельницькому розслідує військова прокуратура
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 травня. УНН. На місці події, де виявили повішеним курсанта-прикордонника, у Національній академії держприкордонслужби України, працюють слідчі військової прокуратури Хмельницького гарнізону. Про це кореспонденту УНН повідомили у СК ГУНПУ у Хмельницькій області.
Смерть курсанта НАДПСУ розслідує військова прокуратура.
Нагадаємо, сьогодні, у спортивній кімнаті казарми Академії виявили повішеним курсанта першого курсу філологічного факультету.
За інформацією джерела з Академії відомо, що іногородній юнак був сержантом Академії, навчався на 1-ому курсі, вивчав іноземні мови.
На місці події працюють слідчі військової прокуратури. Вони вивчають всі обставини трагедії. Серед попередніх причин смерті розглядають і версію “самогубство”.
На місце події вже виїхали батьки загиблого.