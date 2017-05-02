Смерть курсанта в Хмельницком расследует военная прокуратура

Смерть курсанта НАГПСУ расследует военная прокуратура.



Напомним, сегодня, в спортивной комнате казармы Академии обнаружили повешенным курсанта первого курса филологического факультета.

По информации источника из Академии известно, что иногородний юноша был сержантом Академии, учился на первом курсе, изучал иностранные языки.

На месте происшествия работают следователи военной прокуратуры. Они изучают все обстоятельства трагедии. Среди предыдущих причин смерти рассматривают и версию самоубийства.

На место происшествия уже выехали родители погибшего.