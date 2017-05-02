Смерть курсанта в Хмельницком расследует военная прокуратура
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 мая. УНН. На месте происшествия, где обнаружили повешенным курсанта-пограничника, в Национальной академии госпогранслужбы Украины, работают следователи военной прокуратуры Хмельницкого гарнизона. Об этом корреспонденту УНН сообщили в СК ГУНПУ в Хмельницкой области.
Смерть курсанта НАГПСУ расследует военная прокуратура.
Напомним, сегодня, в спортивной комнате казармы Академии обнаружили повешенным курсанта первого курса филологического факультета.
По информации источника из Академии известно, что иногородний юноша был сержантом Академии, учился на первом курсе, изучал иностранные языки.
На месте происшествия работают следователи военной прокуратуры. Они изучают все обстоятельства трагедии. Среди предыдущих причин смерти рассматривают и версию самоубийства.
На место происшествия уже выехали родители погибшего.