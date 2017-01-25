Службовцю “Агрейну” обрано міру запобіжного заходу у розмірі чверть мільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Сьогодні, Дніпровський районний суд м. Києва частково задовольнив клопотання столичної прокуратури та призначив підозрюваному у справі “Агрейну” Є.Прокопенку заставу у розмірі 240 тис. грн, передає УНН.
Прокурор просив суд застосовувати до Є.Прокопенка міру запобіжного заходу у вигляді застави розміром 800 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Суд прийняв рішення застосувати до нього заставу у розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що дорівнює 240 тис. грн.
Як відомо, Є.Прокопенко, входить до складу Ради директорів офшорної Agrein Holding Limited.
Ця компанія зареєстрована у Лімассолі (Кіпр) та є засновницею управлінської компанії агрохолдингу — ТОВ “Агрейн Менеджмент”.
Посадовців “Агрейну” підозрюють у шахрайстві та привласненні чужого майна в особливо великих розмірах.
П’ятьом з них було оголошено повідомлення про підозру.
За даними видання “Бізнес”, згідно з матеріалами слідства, до незаконних оборудок та рейдерського захоплення активів “Агрейну” з подальшим їх виведенням на офшори Кіпру і Панами мають відношення 12 посадовців холдингу під керівництвом головного організатора схем — Павла Овчаренка.
Напередодні в СБУ повідомили, що під час обшуків у підозрюваних в службовців “Агрейну” вилучили 60 кг золота у злитках, сертифікати на золоті злитки (999,9 проба) на 400 кг, а також документи і матеріали, що підтверджують незаконну діяльність фігурантів справи.