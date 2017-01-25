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Служащему "Агрейна" избрали меру пресечения в размере четверть миллиона гривен

Служащему "Агрейна" избрали меру пресечения в размере четверть миллиона гривен

Киев • УНН

 • 7992 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Сегодня Днепровский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и назначил подозреваемому по делу "Агрейна" Е.Прокопенко залога в размере 240 тыс. грн, передает УНН.

Прокурор просил суд применить к Е.Прокопенко меру пресечения в виде залога в размере 800 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Суд принял решение применить к нему залог в размере 150 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что равно 240 тыс. грн.

Как известно, Е.Прокопенко входит в состав Совета директоров оффшорной Agrein Holding Limited.

Эта компания зарегистрирована в Лимассоле (Кипр) и является основательницей управляющей компании агрохолдинга - ООО "Агрейн Менеджмент".

Должностных лиц "Агрейна" подозревают в мошенничестве и присвоении чужого имущества в особо крупных размерах.

Пятерым из них было объявлено сообщение о подозрении.

По данным издания "Бизнес", согласно материалам следствия, к незаконным сделкам и рейдерскому захвату активов "Агрейна" с последующим их выводом на оффшоры Кипра и Панамы имеют отношение 12 должностных лиц холдинга под руководством главного организатора схем - Павла Овчаренко.

Накануне в СБУ сообщили, что во время обысков у подозреваемых в служащих "Агрейна" изъяли 60 кг золота в слитках, сертификаты на золотые слитки (999,9 проба) на 400 кг, а также документы и материалы, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов дела.

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