Служащему "Агрейна" избрали меру пресечения в размере четверть миллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Сегодня Днепровский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и назначил подозреваемому по делу "Агрейна" Е.Прокопенко залога в размере 240 тыс. грн, передает УНН.
Прокурор просил суд применить к Е.Прокопенко меру пресечения в виде залога в размере 800 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
Суд принял решение применить к нему залог в размере 150 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что равно 240 тыс. грн.
Как известно, Е.Прокопенко входит в состав Совета директоров оффшорной Agrein Holding Limited.
Эта компания зарегистрирована в Лимассоле (Кипр) и является основательницей управляющей компании агрохолдинга - ООО "Агрейн Менеджмент".
Должностных лиц "Агрейна" подозревают в мошенничестве и присвоении чужого имущества в особо крупных размерах.
Пятерым из них было объявлено сообщение о подозрении.
По данным издания "Бизнес", согласно материалам следствия, к незаконным сделкам и рейдерскому захвату активов "Агрейна" с последующим их выводом на оффшоры Кипра и Панамы имеют отношение 12 должностных лиц холдинга под руководством главного организатора схем - Павла Овчаренко.
Накануне в СБУ сообщили, что во время обысков у подозреваемых в служащих "Агрейна" изъяли 60 кг золота в слитках, сертификаты на золотые слитки (999,9 проба) на 400 кг, а также документы и материалы, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов дела.