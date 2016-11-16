Службовця викрили на розтраті 12 млн грн на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Директора одного з підприємств Житомирщини викрили на розтраті 12.2 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.
Встановлено, що директор одного з підприємств Житомирщини, з метою одержання грошових коштів під гарантії Уряду, надав до публічного акціонерного товариства, яке займається зберіганням, перевалкою зерна та виробництвом борошна, завідомо недостовірні дані про наявність орендованих посівних площ.
У подальшому, після укладення контракту, умовами якого передбачено поставку 12,6 тис тонн кукурудзи, зловмисник одержав грошові кошти на суму 12,2 млн грн.
Однак, чоловік умови контракту не виконав, зерно кукурудзи не поставив, натомість заволодів грошовими коштами на загальну суму понад 12,2 млн грн, частину з яких легалізував шляхом придбання двох позашляховиків представницького класу, а решту використав для здійснення господарської діяльності. Такими діями було завдано державі збитків в особливо великих розмірах.
Наразі підозрюваному та його захиснику повідомлено про закінчення досудового розслідування та, відповідно до вимог ст. 290 КПК України, відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.
Після ознайомлення обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.