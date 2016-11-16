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15 марта, 19:03 • 110650 просмотра

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15 марта, 13:44 • 153648 просмотра

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Директора одного из предприятий уличили в растрате 12 млн грн в Житомирской области

Директора одного из предприятий уличили в растрате 12 млн грн в Житомирской области

Киев • УНН

 • 7658 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Директора одного из предприятий Житомирской области уличили в растрате 12,2 млн грн. Об этом сообщили  УНН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Установлено, что директор одного из предприятий Житомирской области, с целью получения денежных средств под гарантии Правительства, предоставил в публичное акционерное общество, которое занимается хранением, перевалкой зерна и производством муки, заведомо недостоверные данные о наличии арендованных посевных площадей.

В дальнейшем, после заключения контракта, условиями которого предусмотрена поставка 12,6 тыс тонн кукурузы, злоумышленник получил денежные средства на сумму 12,2 млн грн.

Однако, мужчина условия контракта не выполнил, зерно кукурузы не поставил, зато завладел денежными средствами на общую сумму более 12,2 млн грн, часть из которых легализовал путем приобретения двух внедорожников представительского класса, а остальное использовал для осуществления хозяйственной деятельности. Такими действиями был нанесен государству ущерб в особо крупных размерах.

Сейчас подозреваемому и его защитнику сообщено об окончании досудебного расследования и, в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины, им открыты материалы уголовного производства для ознакомления.

После ознакомления обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

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