Служба безпеки Грузії заявила, що Саакашвілі "планує держпереворот"

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“З 6 листопада поточного року окремі політичні групи біля руставської пенітенціарної установи № 12 задумали перманентні акції, куди також прибуватимуть прихильники партій з регіонів. Крім того, протестна акція запланована і в місті Тбілісі. За оперативною інформацією, організатори акції планують блокування державних установ. Зазначені дії, метою яких є насильницький переворот влади, плануються засудженим Михайлом Саакашвілі з в’язниці”, — сказав Мгеладзе.

За словами Мгеладзе, мітингувальники планують блокувати будівлі парламенту, адміністрації уряду, президентської адміністрації, міністерства юстиції, МВС, а також перекрити дороги, що ведуть до руставської в’язниці, де відбуває покарання Саакашвілі. За інформацією Мгеладзе, до протестувальників планують приєднатися колишні співробітники силових відомств, а організатори розраховують залучити на свою строну і діючих силовиків.

Опозиція в суботу планує черговий мітинг біля руставської в’язниці на підтримку Саакашвілі. Опоненти влади заявляють і про підготовку акції протесту в Тбілісі.

Раніше

Політик був затриманий 1 жовтня у Тбілісі після повернення в країну з України напередодні виборів до місцевих органів влади. Він незаконно перетнув кордон країни.

20 жовтня генпрокуратура Грузії офіційно пред’явила звинувачення Саакашвілі у зв’язку з незаконним перетином кордону. Місцеве телебачення розповсюдило кадри, на яких політик ховається у вентиляційному відсіку вантажівки для перевезення молочних продуктів.

29 жовтня в Грузії порушили кримінальну справу за підозрою в змові з метою насильницької зміни конституційного ладу, повалення або захоплення державної влади. Зазначалося, що окремі особи планували перекривати дороги, щоб перешкодити етапуванню Саакашвілі в іншу тюремну установу або в тюремну лікарню, тим самим створивши неконтрольовану ситуацію і хаос.

Експрезидента також заочно засудили в Грузії у справах про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. У першому випадку Саакашвілі засудили до трьох років позбавлення волі, у другому — до шести. Також він є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії “Імеді” і розтрату коштів з держбюджету. Справи розглядаються в суді.

Колишній грузинський лідер голодує більше 35 днів днів на знак протесту, так як вважає себе політв’язнем. 4 листопада з листа Саакашвілі, який він передав з в’язниці своїм прихильникам, стало відомо, що політик перебуває в критичному стані, а його аналізи незадовільні. Також зазначалося, що колишній грузинський лідер схуд на 20 кг за час голодування.