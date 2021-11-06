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Служба безопасности Грузии заявила, что Саакашвили "планирует госпереворот"

Киев • УНН

 • 20699 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Участники акций протестов в Грузии в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили планируют блокировку зданий государственных учреждений. Госпереворотом якобы руководит бывший грузинский лидер из тюрьмы, сообщил в субботу представитель Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Бача Мгеладзе, пишет УНН со ссылкой на местный “Первый канал”.

Служба безопасности Грузии заявила, что Саакашвили "планирует госпереворот"

Детали

“С 6 ноября текущего года отдельные политические группы у руставского пенитенциарного учреждения № 12 задумали перманентные акции, куда также будут прибывать сторонники партий из регионов. Кроме того, протестная акция запланирована и в городе Тбилиси. По оперативной информации, организаторы акции планируют блокировку государственных учреждений... Указанные действия, целью которых является насильственный переворот власти, планируются осужденным Михаилом Саакашвили из тюрьмы”, — сказал Мгеладзе.

По словам Мгеладзе, митингующие планируют блокировать здания парламента, администрации правительства, президентской администрации, министерства юстиции, МВД, а также перекрыть дороги, ведущие к руставской тюрьме, где отбывает наказание Саакашвили. По информации Мгеладзе, к протестующим планируют присоединиться бывшие сотрудники силовых ведомств, а организаторы рассчитывают привлечь на свою строну и действующих силовиков.

Оппозиция в субботу планирует очередной митинг около руставской тюрьмы в поддержку Саакашвили. Оппоненты власти заявляют и о подготовке акции протеста в Тбилиси.

Ранее

Политик был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну из Украины накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны.

20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик прячется в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.

29 октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

Экс-президента также заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании “Имеди” и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

Бывший грузинский лидер голодает более 35 дней дней в знак протеста, так как считает себя политзаключенным. 4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительные. Также отмечалось, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.

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