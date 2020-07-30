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Слухання у Конгресі США: глава Google повідомив, що компанія не співпрацює з військовими Китаю

Слухання у Конгресі США: глава Google повідомив, що компанія не співпрацює з військовими Китаю

Київ • УНН

 • 12385 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Американська компанія Google не співпрацює з військовими КНР. Про це заявив в середу її директор Сундар Пічаї на слуханнях у підкомітеті з антимонопольної політики юридичного комітету Палати представників Конгресу США, передає УНН.

Законодавець попросив його пояснити, яке сприяння Google надає в розробках, що стосуються китайського винищувача п’ятого покоління J-20.

“Ми не працюємо з китайськими військовими, це абсолютно не відповідає дійсності”, — відповів Пічаї. Він зазначив, що раніше вже повідомив про це представникам Пентагону.

“Ми роз’яснювали, чим займаємося в Китаї”, — додав він, запевнивши, що мова йде про “дуже обмежену роботу”, якщо порівнювати з іншими корпораціями. Пічаї загострив увагу на тому, що в роботі Google в Китаї, що стосується розвитку технологій штучного інтелекту, бере участь лише невелика група фахівців.

Слухання в підкомітеті з антимонопольної політики юридичного комітету Палати представників проходять в рамках антимонопольного розслідування. На питання законодавців також відповідають голови компаній Amazon, Facebook і Apple.

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