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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 114049 просмотра

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Слушания в Конгрессе США: глава Google сообщил, что компания не сотрудничает с военными Китая

Слушания в Конгрессе США: глава Google сообщил, что компания не сотрудничает с военными Китая

Киев  •  УНН

 • 12376 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Американская компания Google не сотрудничает с военными КНР. Об этом заявил в среду ее директор Сундар Пичаи на слушаниях в подкомитете по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, передает УНН.

Законодатель попросил его разъяснить, какое содействие Google оказывает в разработках, касающихся китайского истребителя пятого поколения J-20.

“Мы не работаем с китайскими военными, это совершенно не соответствует действительности”, — ответил Пичаи. Он отметил, что ранее уже сообщил об этом представителям Пентагона.

“Мы разъясняли, чем занимаемся в Китае”, — добавил он, заверив, что речь идет об “очень ограниченной работе”, если сравнивать с другими корпорациями. Пичаи заострил внимание на том, что в работе Google в Китае, касающейся развития технологий искусственного интеллекта, участвует лишь небольшая группа специалистов.

Слушания в подкомитете по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей проходят в рамках антимонопольного расследования. На вопросы законодателей также отвечают главы компаний Amazon, Facebook и Apple.

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