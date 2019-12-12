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Слухання щодо "боргу Януковича": одному з суддів у справі стало зле

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Під час слухань у Верховному суді Великої Британії одному з суддів, лорду Кітчіну, стало зле, проте за згодою сторін — слухання продовжилися далі, пише УНН з посиланням на офіційну довідку щодо справи на сайті британського суду.

“Лорду Кітчіну стало погано протягом ночі, але слухання, за згодою сторін, тривають сьогодні. Так чи інакше, лорд Кітчін матиме доступ до письмової стенограми слухань та до прямої трансляції судового розгляду”, — вказано у доповненні до повідомлення суду.

Як стало відомо раніше, у Верховному суді Великої Британії розпочалися слухання щодо спору України та Росії про єврооблігації на 3,075 млрд доларів (3 млрд основного боргу плюс купон на 75 млн доларів).

Рішення за підсумками слухань, ймовірно, буде винесено вже в 2020 році.

Суперечка тягнеться з грудня 2015 року, коли Україна відмовилася повертати Росії 3 млрд доларів за євробондами, які були випущені адміністрацією екс-президента України Віктора Януковича в грудні 2013 року і цілком викуплені російським суверенним фондом.

У березні 2017 року Високий суд Англії виніс прискорене вирішення (summary judgment), що зобов’язує Україну повернути борг. Тоді суддя порахував, що в формальному сенсі предметом позову є звичайний борговий інструмент з англійським правом, за яким позичальник не виконав зобов’язання, і тому у Києва “немає реальних перспектив захиститися від позовних вимог”. Однак суддя дозволив Україні подати апеляцію, і вона цим правом скористалася.

У вересні 2018 року Апеляційний суд Англії відхилив три з чотирьох доводів України, на підставі яких вона відмовляється платити. Але суд залишив їй шанс Україні досягти повноцінного судового розгляду по єдиному аргументу — про те, що Росія примусила Україну до випуску облігацій в її користь через “політичний, економічний і фінансовий тиск”, включаючи торгові санкції.

В кінці 2018 року обидві сторони оскаржили рішення Апеляційного суду у Верховному суді Великої Британії: Росія — оскарживши український довід про примус, Україна — захищаючи три її аргументи, відхилені Апеляційним судом. Апеляції Росії і України будуть розглядатися одночасно.

Додамо, що влітку, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, відповідаючи на питання про вплив на фінансовий ринок України, якщо рішення суду Лондона у цій справі буде не на користь нашої країни на майбутньому засіданні в грудні заявив, що судовий процес між Росією та Україною ще далекий від завершення.

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