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"Слуги народу" зберуться на засідання 1 листопада: що розглянуть

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Народні депутати фракції “Слуга народу” зберуться на засідання 1 листопада. На ньому планують обрати першого заступника голови фракції. Про це повідомила речниця “Слуги Народу” Юлія Палійчук у Telegram, передає УНН.

"Слуги народу" зберуться на засідання 1 листопада: що розглянуть

Деталі

Народні депутати фракції зберуться 1 листопада, о 19:00 в КВЦ “Парковий”. На ньому планують розглянути:

  • кадрові питання у виконавчій владі та в керівництві апарату Верховної Ради;
  • обрання першого заступника голови фракції. Як повідомила Палійчук, кандидатом на цю посаду є народний депутат Андрій Мотовиловець.

    • Також нардепи розглянуть інші питання, пов‘язані з роботою фракції.

    Додамо

    Заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомляла, що на наступному тижні Верховна Рада планує розглянути кадрові зміни в уряді. Ротація стосуватиметься щонайменше чотирьох міністрів, але можливо і п'яти.

    Також повідомлялося, що партія “Слуга Народу” у листопаді скликає з'їзд. На ньому планують обговорити новий формат роботи.

    Українські Національні Новини

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