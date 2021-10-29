"Слуги народу" зберуться на засідання 1 листопада: що розглянуть

Деталі

Народні депутати фракції зберуться 1 листопада, о 19:00 в КВЦ “Парковий”. На ньому планують розглянути:

кадрові питання у виконавчій владі та в керівництві апарату Верховної Ради;

обрання першого заступника голови фракції. Як повідомила Палійчук, кандидатом на цю посаду є народний депутат Андрій Мотовиловець.

Також нардепи розглянуть інші питання, пов‘язані з роботою фракції.

Додамо

Заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомляла, що на наступному тижні Верховна Рада планує розглянути кадрові зміни в уряді. Ротація стосуватиметься щонайменше чотирьох міністрів, але можливо і п'яти.

Також повідомлялося, що партія “Слуга Народу” у листопаді скликає з'їзд. На ньому планують обговорити новий формат роботи.