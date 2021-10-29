"Слуги народу" зберуться на засідання 1 листопада: що розглянуть
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Народні депутати фракції “Слуга народу” зберуться на засідання 1 листопада. На ньому планують обрати першого заступника голови фракції. Про це повідомила речниця “Слуги Народу” Юлія Палійчук у Telegram, передає УНН.
Деталі
Народні депутати фракції зберуться 1 листопада, о 19:00 в КВЦ “Парковий”. На ньому планують розглянути:
Також нардепи розглянуть інші питання, пов‘язані з роботою фракції.
Додамо
Заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомляла, що на наступному тижні Верховна Рада планує розглянути кадрові зміни в уряді. Ротація стосуватиметься щонайменше чотирьох міністрів, але можливо і п'яти.
Також повідомлялося, що партія “Слуга Народу” у листопаді скликає з'їзд. На ньому планують обговорити новий формат роботи.