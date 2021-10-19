"Слуги народу" скликають з'їзд у листопаді
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Партія “Слуга Народу” у листопаді скликає з'їзд, там планують обговорити нові формати роботи. Про це журналістам у кулуарах Ради заявив голова президентської партії "СН", перший заступник голови українського парламенту Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“У нас запланований з’їзд партії у листопаді. Ми хотіли б зібрати наш основний актив, як мінімум 100 людей, і обговорити оновлення певного нашого формату роботи, створення допоміжного органу, який буде називатися президія або виконком політичної ради. Ми ще дискутуємо”, — заявив Корнієнко.
Доповнення
Раніше Корнієнко заявляв, що “Слуга народу” проведе з‘їзд партії всередині листопада цього року.
Нагадаємо
Парламентська фракція монобільшості проводила свого роду з’їзд у Трускавці на Львівщині на початку жовтня.