"Слуги народу" скликають з'їзд у листопаді

Цитата:

“У нас запланований з’їзд партії у листопаді. Ми хотіли б зібрати наш основний актив, як мінімум 100 людей, і обговорити оновлення певного нашого формату роботи, створення допоміжного органу, який буде називатися президія або виконком політичної ради. Ми ще дискутуємо”, — заявив Корнієнко.

Доповнення

Раніше Корнієнко заявляв, що “Слуга народу” проведе з‘їзд партії всередині листопада цього року.

Нагадаємо

Парламентська фракція монобільшості проводила свого роду з’їзд у Трускавці на Львівщині на початку жовтня.