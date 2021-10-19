"Слуги народа" созывают съезд в ноябре
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Партия "Слуга народа" в ноябре созывает съезд, там планируют обсудить новые форматы работы. Об этом журналистам в кулуарах Рады заявил глава президентской партии "СН", первый заместитель председателя украинского парламента Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.
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"У нас запланирован съезд партии в ноябре. Мы хотели бы собрать наш основной актив, как минимум 100 человек, и обсудить обновление определенного нашего формата работы, создание вспомогательного органа, который будет называться президиум или исполком политического совета. Мы еще дискутируем", - заявил Корниенко.
Дополнение
Ранее Корниенко заявлял, что "Слуга народа" проведет съезд партии в середине ноября этого года.
Напомним
Парламентская фракция монобильшинства проводила своего рода съезд в Трускавце Львовской области в начале октября.