"Слуги народа" соберутся на заседание 1 ноября: что рассмотрят
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Народные депутаты фракции “Слуга народа” соберутся на заседание 1 ноября. На нем планируется избрать первого заместителя председателя фракции. Об этом сообщила спикер “Слуги Народа” Юлия Палийчук в Telegram, передает УНН.
Детали
Народные депутаты фракции соберутся 1 ноября, в 19:00 в КВЦ “Парковый”. На нем планируют рассмотреть:
Также нардепы рассмотрят другие вопросы, связанные с работой фракции.
Добавим
Заместитель председателя парламентской фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук сообщала, что на следующей неделе Верховная Рада планирует рассмотреть кадровые изменения в правительстве. Ротация будет касаться не менее четырех министров, но возможно и пяти.
Также сообщалось, что партия “Слуга Народа” в ноябре созывает съезд. На нем планируется обсудить новый формат работы.