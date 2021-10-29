"Слуги народа" соберутся на заседание 1 ноября: что рассмотрят

Детали

Народные депутаты фракции соберутся 1 ноября, в 19:00 в КВЦ “Парковый”. На нем планируют рассмотреть:

кадровые вопросы в исполнительной власти и руководстве аппарата Верховной Рады;

избрание первого заместителя главы фракции. Как сообщила Палийчук, кандидатом на этот пост является народный депутат Андрей Мотовиловец.

Также нардепы рассмотрят другие вопросы, связанные с работой фракции.

Добавим

Заместитель председателя парламентской фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук сообщала, что на следующей неделе Верховная Рада планирует рассмотреть кадровые изменения в правительстве. Ротация будет касаться не менее четырех министров, но возможно и пяти.

Также сообщалось, что партия “Слуга Народа” в ноябре созывает съезд. На нем планируется обсудить новый формат работы.