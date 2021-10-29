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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Слуги народа" соберутся на заседание 1 ноября: что рассмотрят

Киев • УНН

 • 15701 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Народные депутаты фракции “Слуга народа” соберутся на заседание 1 ноября. На нем планируется избрать первого заместителя председателя фракции. Об этом сообщила спикер “Слуги Народа” Юлия Палийчук в Telegram, передает УНН.

"Слуги народа" соберутся на заседание 1 ноября: что рассмотрят

Детали

Народные депутаты фракции соберутся 1 ноября, в 19:00 в КВЦ “Парковый”. На нем планируют рассмотреть:

  • кадровые вопросы в исполнительной власти и руководстве аппарата Верховной Рады;
  • избрание первого заместителя главы фракции. Как сообщила Палийчук, кандидатом на этот пост является народный депутат Андрей Мотовиловец.

    • Также нардепы рассмотрят другие вопросы, связанные с работой фракции.

    Добавим

    Заместитель председателя парламентской фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук сообщала, что на следующей неделе Верховная Рада планирует рассмотреть кадровые изменения в правительстве. Ротация будет касаться не менее четырех министров, но возможно и пяти.

    Также сообщалось, что партия “Слуга Народа” в ноябре созывает съезд. На нем планируется обсудить новый формат работы.

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