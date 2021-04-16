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"Слуги народу" відмовилися знижувати тарифи українцям — Івченко

"Слуги народу" відмовилися знижувати тарифи українцям — Івченко

Київ • УНН

 • 24835 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Народний депутат від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко в ефірі телеканалу "Рада" розповів, хто "провалив" голосування за постанову про зниження тарифів для населення, інформує УНН.

Цитата:

"Монобільшість і "слуги народу" дали всього 70 голосів, а вся опозиція – наявні депутати – проголосували за постанову про зниження для людей тарифів на електрику, повернення пільгового тарифу тим, хто використовує до 100 кіловатів. (...) Ми запропонували не нараховувати людям за транспортування газу, якщо вони не користуються газом. Це була наша законодавча ініціатива. І Рада не підтримала це: монобільшість і "слуги народу" – відмовилися знижувати тарифи українцям", - розповів Івченко.

Деталі

Нардеп впевнений, що саме зараз люди мають оцінити діяльність парламентарів, які не працюють на користь людей.

"Тарифи сьогодні високі! Є багаті люди, які не звертають увагу на платіжки, але більшість людей – бюджетники та пенсіонери, а також ті, які працюють і ледь заробляють, щоб жити — вони дивляться на скільки зростають тарифи, чому з них стягують стільки ж, скільки з олігархів. (...) Це несправедливо і не правильно. Люди мають врешті-решт подивитися на своїх депутатів в обличчі "слуг народу" і спитати: чому вони не знижують тарифи", - резюмував він.

Доповнення

Нагадаємо, Вадим Івченко раніше розкритикував Верховну Раду через провальні голосування за постанови, які стосувались зниження тарифів для населення. 

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