Івченко розкритикував Верховну Раду: парламент не підтримав зниження тарифів для населення

Цитата

“Які можуть бути представники народу, якщо вони вчора провалюють постанови про зниження тарифів? Хіба українці на сьогоднішній день в змозі платити такі колосальні суми за тарифи? Ми провалили сьогодні можливість українцю зменшити вартість тарифів. Колеги, ми представники українського народу і варто задуматися, що є мільйони людей, які фактично отримують допомогу від держави у вигляди субсидій, а Уряд позбавляє їх пільгової енергетики. Чому ми провалили і постанову про те, щоб повернути пільговий тариф для домогосподарств? Хіба так роблять представники українського народу?”, — зауважив Івченко.

Деталі

Також нардеп окремо наголосив, що фракція “Батьківщина” вже рік намагається винести на голосування законопроект про те, щоб значно дешевший газ внутрішнього видобутку йшов громадянам України.

“Ми маємо змінити формулу, ми маємо не нараховувати українцям по хабах, а повинні робити так, щоб газ власного видобутку, який набагато дешевший, йшов до громадян України. І це в рази зменшить на сьогоднішній день вартість у платіжках, які отримують українці”, — пояснив Івченко.

Доповнення

Нагадаємо, раніше нардеп Вадим Івченко наголошував, що питання тарифів першочергово має бути розглянуто Верховною Радою, адже високі тарифи також збільшують ціни й на продукти. З цією метою, за його словами, фракція “Батьківщина” збирає підписи для позачергового засідання Верховної Ради з метою розгляду законопроекту про зменшення тарифів для населення. Але серед нардепів-представників партії “Слуга народу” майже ніхто не підтримав ініціативу.