Ніхто зі "слуг народу" не підписався за зменшення тарифів для населення - нардеп Івченко

“Хочу нагадати, що "Батьківщина“ збирає підписи щодо зменшення тарифів уже майже місяць. І майже жоден депутат від "Слуги народу“ підпис не поставив. Тобто, вони збираються тоді, коли їм це потрібно, а коли це потрібно громадянам України задля того, щоб розглянути питання про зменшення тарифів, "Слуга народу“ не ставить (підпису — ред.)”, — розповів Івченко.

Нардеп зауважив, що це питання першочергово має бути розглянуто Верховною Радою, адже високі тарифи збільшують ціни й на продукти.

“Це має бути розглянуто на позачерговому засіданні. Ми ж повертаємося з регіонів, спілкуємося з людьми, з тими, хто виробляє продукти. І всі говорять про те, що ціни на енергоносії ведуть за собою здорожчення не тільки ЖКГ, а й цін на продукти. У нас хоч щось виробляється зараз без світла або без газу?” — наголосив він.

Контекст

У вівторок, 30 березня, ймовірно, може відбутись три позачергових засідання Верховної Ради. За словами нардепа Ярослава Железняка, вони стосуватимуться наступних тем: 1) Постанови щодо ситуації на Донбасі; 2) Економічні закони; 3) Постанова щодо подій на вулиці Банковій і довибори.

27 березня голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав два розпорядження про проведення позачергових засідань парламенту у вівторок, 30 березня.

З його слів, перше позачергове засідання розпочнеться о 13:00 у зв’язку зі зверненням Президента України. На засіданні серед інших питань розглядатиметься проект Закону України про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (реєстр. № 5300).

Доповнення

Нагадаємо, фракція “Батьківщина” збирає підписи для позачергового засідання Верховної Ради для розгляду законопроекту № 4680. Саме з його допомогою ціни для населення на газ можна буде зменшити у 2,5 раза.