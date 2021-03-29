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Никто из "слуг народа" не подписался за уменьшение тарифов для населения - нардеп Ивченко

Никто из "слуг народа" не подписался за уменьшение тарифов для населения - нардеп Ивченко

Киев  •  УНН

 • 26429 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко рассказал, что фракция уже почти месяц собирает подписи для внеочередного заседания Верховной Рады с целью рассмотрения законопроекта об уменьшении тарифов для населения. Среди нардепов-представителей партии "Слуга народа" почти никто не поддержал инициативу. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", сообщает УНН.

"Хочу напомнить, что "Батькивщина" собирает подписи относительно уменьшения тарифов уже почти месяц. И почти ни один депутат от "Слуги народа" подпись не поставил. То есть, они собираются тогда, когда им это нужно, а когда это нужно гражданам Украины для того, чтобы рассмотреть вопрос об уменьшении тарифов, "Слуга народа" не ставит (подписи - ред.)", - рассказал Ивченко.

Нардеп отметил, что этот вопрос в первую очередь должен быть рассмотрен Верховной Радой, ведь высокие тарифы увеличивают цены и на продукты.

"Это должно быть рассмотрено на внеочередном заседании. Мы же возвращаемся из регионов, общаемся с людьми, с теми, кто производит продукты. И все говорят о том, что цены на энергоносители ведут за собой подорожание не только ЖКХ, но и цен на продукты. У нас хоть что-то производится сейчас без света или без газа?" - подчеркнул он.

Контекст

Во вторник, 30 марта, вероятно, может состояться три внеочередных заседания Верховной Рады. По словам нардепа Ярослава Железняка, они будут касаться следующих тем: 1) Постановления о ситуации на Донбассе; 2) Экономических законов; 3) Постановления о событиях на улице Банковой и довыборов.

27 марта председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал два распоряжения о проведении внеочередных заседаний парламента во вторник, 30 марта.

По его словам, первое внеочередное заседание начнется в 13:00 в связи с обращением Президента Украины. На заседании среди прочих вопросов будет рассматриваться проект Закона Украины о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (рег. № 5300).

Дополнение

Напомним, фракция "Батькивщина" собирает подписи для внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения законопроекта № 4680. Именно с его помощью цены для населения на газ можно будет уменьшить в 2,5 раза.

Украинские Национальные Новости

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