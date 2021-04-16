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"Слуги народа" отказались снижать тарифы украинцам - Ивченко

"Слуги народа" отказались снижать тарифы украинцам - Ивченко

Киев  •  УНН

 • 24816 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко в эфире телеканала "Рада" рассказал, кто "провалил" голосование за постановление о снижении тарифов для населения, информирует УНН.

Цитата:

"Монобольшинство и "слуги народа" дали всего 70 голосов, а вся оппозиция - имеющиеся депутаты - проголосовали за постановление о снижении для людей тарифов на электричество, возвращение льготного тарифа тем, кто использует до 100 киловатт. (...) Мы предложили не начислять людям за транспортировку газа, если они не пользуются газом. это была наша законодательная инициатива. и Рада не поддержала это: монобольшинство и "слуги народа" - отказались снижать тарифы украинцам", - рассказал Ивченко.

Детали

Нардеп уверен, что именно сейчас люди должны оценить деятельность парламентариев, которые не работают в интересах людей.

"Тарифы сегодня высокие! Есть богатые люди, которые не обращают внимание на платежки, но большинство людей - бюджетники и пенсионеры, а также те, которые работают и едва зарабатывают, чтобы жить - они смотрят на сколько растут тарифы, почему с них взимают столько же, сколько с олигархов. (...) Это несправедливо и неправильно. Люди должны в конце концов посмотреть на своих депутатов в лице "слуг народа" и спросить: почему они не снижают тарифы", - резюмировал он.

Дополнение

Напомним, Вадим Ивченко ранее раскритиковал Верховную Раду за провальные голосования за постановления, касающиеся снижения тарифов для населения.

Украинские Национальные Новости

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