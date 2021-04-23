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"Слуги народу" сьогодні планують завершити збір підписів за позачергове засідання ВР у вівторок

Київ • УНН

 • 19368 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. До кінця сьогоднішнього дня можуть зібрати необхідну кількість для проведення ще одного позачергового засідання Верховної Ради. Його планують провести у вівторок, 27 квітня. Про це у коментарях журналісту УНН розповіли народний депутат від фракції “Слуга народу” Олександр Качура і заступниця голови цієї фракції Євгенія Кравчук.

Цитата:

"Думаю, що до кінця дня будуть збирати і зберуть, щоб в понеділок чи сьогодні ввечері зареєструвати“, - сказав Качура.

Деталі

Заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук розповіла журналісту УНН, що підписи збирають за позачергове засідання у вівторок, 27 квітня.

Також вона зазначила, що планується не менше двох позачергових засідань від “Слуги народу”.

“Якщо кадрові будуть окремим засіданням, то 3”, — додала Кравчук.

Окрім того, вона повідомила, що наразі не розпочали збирати підписи за проведення позачергової сесії Верховної Ради для розгляду питання призначення міністра енергетики, на посаду якого претендує віцепрезидент “Енергоатому” Герман Галущенко. “По Галущенку зараз відбувається сигнальне опитування в групах”, — сказала Кравчук.

Додамо, що голова фракції “Голос” Ярослав Железняк повідомив про можливі чотири позачергові засідання ВР у своєму Telegram-каналі. “У плані весь тиждень першу половину голосуємо за сотні правок до закону про землю, а потім .... позачергові засідання. Загалом, знову вівторок і четвер, так що Рада закриється ближче до 21:00. Як мінімум, вже відомо про 4 позачергових засідання на цьому тижні”, — написав Железняк.

За його словами, на вівторок і четвер — за повісткою "від коаліції" (вочевидь, монобільшості - "Слуги народу" - ред.). “Плюс одне позачергове від опозиції з постановою про провал боротьби з ковідом. Ну, і позачергове з кадрових питань і перестановок в Кабміні”, — зазначив нардеп.

Що було раніше

Представник фракції “Слуга народу”, нардеп Олександр Качура повідомляв, що у Верховній Раді розпочався збір підписів за проведення позачергового засідання. У запропонованому порядку денному питання змін до Бюджету-2021 на суди, змін до КПК України щодо заочного розслідування, поданий після вето Президентом законопроект про доступ захисника до підзахисного, стосовно реклами електронних сигарет.

Доповнення

Парламент збирається на позачергові засідання через те, що фактично робота ВР досі заблокована земельним питанням.

Українські Національні Новини

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