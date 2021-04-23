Раду знову хочуть скликати на позачергове засідання: збирають підписи

КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Верховній Раді розпочався збір підписів за проведення позачергового засідання. У запропонованому порядку денному питання змін до Бюджету-2021 на суди, змін до КПК України щодо заочного розслідування, поданий після вето Президентом законопроект про доступ захисника до підзахисного, стосовно реклами електронних сигарет. Про це повідомив представник фракції "Слуга народу", нардеп Олександр Качура у своєму Telegram-каналі, передає УНН.