Раду знову хочуть скликати на позачергове засідання: збирають підписи

Цитата:
"Колеги ініціюють позачергове засідання ВРУ наступного тижня для розгляду і ухвалення вищезазначених законопроектів.
Почався збір підписів депутатів", - повідомив Качура у Telegram-каналі.
Деталі
Загалом перелік питань виглядає так:
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами №5304
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків №4236
Проект Закону про фінансові послуги та фінансові компанії №5065
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою №5104
Проект Закону про основні засади молодіжної політики №3718
Пропозиції Президента до Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги №2063
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи №3985
Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування №2164
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо врегулювання окремих питань проходження служби у Службі судової охорони №3935
Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування №5246
Проект Закону про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" №5175
Проект Закону про внесення змін до статті 22 Закону України "Про рекламу" щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах №4212
Проект Закону про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель №5202
Доповнення
Парламент збирається на позачергові засідання через те, що фактично робота ВР досі заблокована земельним питанням.