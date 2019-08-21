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“Слуга народу” хоче більшість у всіх комітетах ВР

“Слуга народу” хоче більшість у всіх комітетах ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Відповідно до проекту розподілу комітетів між парламентарями у Верховній Раді 9 скликання майбутня фракція партії “Слуга народу” отримує більшість у всіх комітетах. Проект оприлюднила віцепрем’єр-міністр, обрана депутатом 9 скликання Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомляє УНН

“Чергове „нововведення“ від партії, яка вже за тиждень займе більшість депутатських крісел у Верховній Раді, а також у її президії та комітетах. Успіх на виборах та бажання повної та беззаперечної влади приводять до все нових і нових несподіваних „ініціатив“. Цього разу „Слуги“ вирішили на свій розсуд регулювати кількість депутатів в комітетах Ради”, — написала вона.

За словами політика, представники партії “Слуга народу” знехтуватили рішенням щодо граничного розміру комітетів, яке було досягнуте на першому засіданні підготовчої групи минулого тижня (від 7 до 31 депутата). Так, вона нагадала, що у комітеті з євроінтеграції пропонується не більше 7 нардепів.

Раніше УНН повідомляв, що на засіданні підготовчої депутатської групи вирішили скоротити кількість комітетів до 23.
Також Європейська солідарність висловила невдоволення тим, що у комітеті з євроінтеграції всього 7 нардепів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підготовча депутатська група на цьому тижні працюватиме над кандидатурами в комітети ВР 

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