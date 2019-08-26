"Слуга народу", "Голос" і "Батьківщина": Герасимов побачив "прообраз" нової коаліції у Раді
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Коаліцію у Верховній Раді 9-го скликання можуть сформувати партії "Слуга народу", "Голос" і "Батьківщина". Про це журналістам заявив народний депутат партії "Європейська солідарність" Артур Герасимов після засідання підготовчої депутатської групи у понеділок, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні ми побачили прообраз нової коаліції. І ми чітко зараз це бачимо, що це буде "Слуга народу", як на мене, "Голос" і "Батьківщина", - сказав Герасимов.
За його словами, сьогодні, коли монобільшістю розподілялися посади серед різних фракцій, зокрема, опозиційних, "ми побачили, що деякі з них зовсім не опозиційні".
"Тому бачимо, що йде тісна співпраця і перерозподіл думок і всього іншого між "Слугою народу", "Голосом" і "Батьківщиною". І сьогодні ми побачили це в прийнятих попередніх рішеннях", - зазначив Герасимов.
Нагадаємо, раніше лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков підтвердив, що коаліційна угода буде підписана 29 серпня.