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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 50752 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 70557 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 123715 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134103 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124158 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126990 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 129377 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153043 просмотра

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"Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина": Герасимов увидел "прообраз" новой коалиции в Раде

"Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина": Герасимов увидел "прообраз" новой коалиции в Раде

Киев  •  УНН

 • 11535 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Коалицию в Верховной Раде 9-го созыва могут сформировать партии "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина". Об этом журналистам заявил народный депутат партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов после заседания подготовительной депутатской группы в понедельник, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы увидели прообраз новой коалиции. И мы четко сейчас это видим, что это будет "Слуга народа", как по мне, "Голос" и "Батькивщина", - сказал Герасимов.

По его словам, сегодня, когда монобольшинством распределялись должности среди различных фракций, в частности, оппозиционных, "мы увидели, что некоторые из них вовсе не оппозиционные".

"Поэтому мы видим, что идет тесное сотрудничество и перераспределение мыслей и всего остального между "Слугой народа", "Голосом" и "Батькивщиной". И сегодня мы увидели это в принятых предварительных решениях", - отметил Герасимов.

Напомним, ранее лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков подтвердил, что коалиционное соглашение будет подписано 29 августа.

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