Слов'янськ уночі знову обстріляли
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Минулої ночі Слов'янськ на Донеччині знову обстріляли. Про це сьогодні, 27 серпня, повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, пише УНН.
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«Уночі місто знову обстріляли. Були прильоти у районі залізничного вокзалу. Там згорів приватний будинок», - розповів очільник громади у Facebook.
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З його слів, також було влучання у склад керамічної продукції.
Обійшлося без жертв, зазначив він.
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На Донеччині за 26 серпня росіяни вбили двох цивільних, ще 12 осіб отримали поранення.