Славянск ночью снова обстреляли
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Прошлой ночью Славянск в Донецкой области снова обстреляли. Об этом сегодня, 27 августа, сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, пишет УНН.
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«Ночью город снова обстреляли. Были прилеты в районе железнодорожного вокзала. Там сгорел частный дом», - рассказал глава громады в Facebook.
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По его словам, также было попадание в склад керамической продукции.
Обошлось без жертв, отметил он.
Дополнение
В Донецкой области за 26 августа россияне убили двух гражданских, еще 12 человек получили ранения.