Славянск ночью снова обстреляли

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«Ночью город снова обстреляли. Были прилеты в районе железнодорожного вокзала. Там сгорел частный дом», - рассказал глава громады в Facebook.

Детали

По его словам, также было попадание в склад керамической продукции.

Обошлось без жертв, отметил он.

Дополнение

В Донецкой области за 26 августа россияне убили двух гражданских, еще 12 человек получили ранения.