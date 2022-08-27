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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Славянск ночью снова обстреляли

Киев • УНН

 • 143488 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Прошлой ночью Славянск в Донецкой области снова обстреляли. Об этом сегодня, 27 августа, сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, пишет УНН.

Славянск ночью снова обстреляли

Цитата

«Ночью город снова обстреляли. Были прилеты в районе железнодорожного вокзала. Там сгорел частный дом», - рассказал глава громады в Facebook.

Детали

По его словам, также было попадание в склад керамической продукции.

Обошлось без жертв, отметил он.

Дополнение

В Донецкой области за 26 августа россияне убили двух гражданских, еще 12 человек получили ранения.

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