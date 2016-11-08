Словенія стала першою державою ЄС, що визнала акт агресії РФ - С.Цеголко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Словенія стала першою державою Європейського союзу, яка у двосторонньому документі визнала акт агресії Росії проти України. Про це заявив речник Глави держави Святослав Цеголко у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Словенія стала першою державою ЄС (Норвегія не член ЄС), яка у двосторонньому документі визнала акт агресії Росії", - зазначив С.Цеголко.
Так, у спільній декларації Президента України Петра Порошенка та президента Республіки Словенія Борута Пахора вказано: "Засуджуємо акт агресії на території Донецької та Луганської областей на сході України та закликаємо Російську Федерацію негайно припинити надання фінансової, військової та іншої допомоги місцевим сепаратистам".